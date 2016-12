ZDF neo 18:45 bis 20:15 Krimi Inspector Lynley Denn sie sollen getröstet werden GB 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Inspector Lynley und Sergeant Havers werden an die Küste von Essex beordert. Roger Pollard, ein ehemaliger Krimineller, wurde am Strand mit einem Kopfschuss hingerichtet. Der Tote wollte nach dem gewaltsamen Tod seiner kleinen Tochter als Kronzeuge gegen seinen einstigen Geschäftspartner, den Schwerverbrecher Michael Shand, aussagen. Handelt es sich um einen Auftragsmord? Lynley und Havers stehen vor einem Rätsel, als herauskommt, dass sich Pollard unter falschem Namen in seine Heimatstadt zurückgezogen hat - den wohl unsichersten Ort, um sich vor Shand und seinen Schergen zu verstecken. Die Einzige, die davon wusste, war Pollards Frau Tess. Sie macht ihn für den Tod der Tochter verantwortlich und steht ihrem Ex-Mann seitdem unversöhnlich gegenüber. Hat sie Pollard an Shand verraten? Doch auch andere Bewohner des kleinen Küstenstädtchens scheinen schlechte Erinnerungen an den Toten zu haben, der vor 25 Jahren Hals über Kopf von dort verschwand. Für Barbara Havers ist die Mordermittlung eine Reise in die Vergangenheit, denn in dem Wohnwagenpark, in dem sie und Lynley Quartier nehmen müssen, hat sie mit ihrer Familie früher unbeschwerte Sommerurlaube verbracht. Als ihr die junge Carly Baker, die den Park unterhält, von einem "Geist", der im Park spuken soll, erzählt, und Inspector Lynley von Lafferty, dem Pathologen, erfährt, dass Pollard gar nicht an der Schussverletzung gestorben ist, sondern an einem Schlag auf den Hinterkopf, ahnen die beiden, dass es sich bei dem Verbrechen um einen Racheakt der ganz anderen Art handeln könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathaniel Parker (Detective Inspector Thomas Lynley) Sharon Small (Sergeant Barbara Havers) Shaun Parkes (DC Winston Nkata) David Hepple (Roger Pollard) Gabrielle Palmer (Tess Pollard) Ian Burfield (DS Hansford) Paul Hickey (Lafferty) Originaltitel: The Inspector Lynley Mysteries Regie: Jonathan Fox Bassett Drehbuch: Mark Greig Kamera: Gordon Hickie Musik: Andy Price