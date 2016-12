MDR 03:35 bis 04:05 Magazin SachsenSpiegel Kalorienbombe: Dresden lockt mit Riesengebäck zum traditionellen Stollenfest / Pistenspaß: Auftakt zur Skisaison auf den sächsischen Hängen / Weihnachtstour: Der MDR Sachsenspiegel zu Gast auf dem Weihnachtsmarkt in Delitzsch / Ski Nordisch: Skisprung-Weltcup in Klingenthal / Eishockey: DEL2 (Herren), Eispiraten Crimmitschau - Dresdner Eislöwen / Fußball: 3. Liga (Herren), FSV Zwickau - SC Paderborn D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Kalorienbombe: Dresden lockt mit Riesengebäck zum traditionellen Stollenfest / Pistenspaß: Auftakt zur Skisaison auf den sächsischen Hängen / Weihnachtstour: Der MDR Sachsenspiegel zu Gast auf dem Weihnachtsmarkt in Delitzsch / Ski Nordisch: Skisprung-Weltcup in Klingenthal / Eishockey: DEL2 (Herren), Eispiraten Crimmitschau - Dresdner Eislöwen / Fußball: 3. Liga (Herren), FSV Zwickau - SC Paderborn In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Johé Originaltitel: SachsenSpiegel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 414 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:55 bis 05:00

Seit 179 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 144 Min. Dominick & Eugene

Drama

Das Erste 02:10 bis 03:58

Seit 104 Min.