MDR 20:15 bis 22:15 Show Die große Show der Weihnachtslieder D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Stefanie Hertel präsentiert nun schon zum 5. Mal die schönsten traditionellen Weihnachtslieder gesungen von großen Stars des Schlagers und der Volksmusik. Singen Sie "Weiße Weihnacht" mit Bernhard Brink und Marianne und Michael und lassen Sie sich überraschen von Semino Rossi und seiner ganz persönlichen Weihnachtsgeschichte! Entdecken Sie die Adventsbräuche der Stars wie Anita und Alexandra Hofmann oder Angelo Kelly und Familie - sie alle werden natürlich gemeinsam mit Stefanie Hertel eine zünftige Stubenmusik anstimmen und auch ihre Lieblingsadventsrezepte verraten - so wie Patrick Lindner, der extra für Stefanie etwas Weihnachtliches zaubern wird. Stefanie begrüßt die Thüringer Sängerin Karin Roth und stimmt gemeinsam mit ihr die Lieder des großen Herbert Roth an, der 2016 90 Jahre alt geworden wäre. Die Kinder der staatlichen Ballettschule Berlin werden die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder mit einer bezaubernden Choreografie zum Weihnachtsklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" überraschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefanie Hertel Gäste: Gäste: Bernhard Brink, Marianne und Michael, Semino Rossi, Anita und Alexandra Hofmann, Angelo Kelly, Patrick Lindner, Karin Roth, Ballettschule Berlin, Franziska Wiese Originaltitel: Die große Show der Weihnachtslieder