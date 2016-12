MDR 09:00 bis 09:50 Familienserie Ein Zimmer mit Ausblick Der Bilderbrief DDR 1978 Untertitel Live TV Merken Dank der Hilfe von Pits Schwester Reni kann Martin nun doch beruhigt seine Dienstreise nach Krakau antreten. Sie betreut in dieser Zeit Jette; die beiden verstehen sich blendend. Für Jette gibt es keinen Zweifel mehr, endlich auch ihre "Wunschmutti" gefunden zu haben. Bevor daraus eine richtige Familie werden kann, müssen sich noch die Erwachsenen zusammenfinden, aber in der Hektik der Abreise hat Martin keine rechte Gelegenheit, Reni seine Gefühle zu offenbaren. Man will sich ja auch bald wiedersehen, in einem Wintersportzentrum in Polen, wo Reni mit Jette die Ferien verbringt. Dort nehmen die Dinge einen Verlauf, der Jette gar nicht behagt. Reni wird von dem charmanten Dr. Plesse, einem ehemaligen Kommilitonen, umworben. Martin dagegen erscheint mit seiner attraktiven polnischen Kollegin Antonina. Zu allem Unglück hat sich Reni auch noch ein Bein gebrochen und Dr. Plesse bietet ihr an, sie im Auto zurückzufahren, während Antonina Jette und Martin mit nach Krakau nimmt. Damit Jette doch zu ihrer Mutti kommt, muss sie ein wenig nachhelfen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bernhard Baier (Martin Kirst) Petra Klemich (Jette) Helga Göring (Frau König) Michael Pan (Pit) Monika Solubianka (Antonina) Jürgen Zartmann (Dr. Plesse) Regina Beyer (Reni) Originaltitel: Ein Zimmer mit Ausblick Regie: Norbert Büchner Drehbuch: Ursula Damm-Wendler, Horst Ulrich Wendler Kamera: Walter Laaß Musik: Bernd Wefelmeyer

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 13:00

Seit 169 Min. The Scorpion King

Abenteuerfilm

RTL II 08:20 bis 09:55

Seit 88 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 63 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:50

Seit 58 Min.