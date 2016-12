MDR 12:30 bis 13:13 Dokumentation Eisdiamanten Frostige Schatzsuche in Kanadas Norden CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schwere Trucks kämpfen sich durch eine Eiswüste im äußersten Norden Kanadas. Hier, in den Northwest Territories, gibt es längst keine Straßen mehr und keine Schienen. Die einzige Landverbindung besteht aus "Ice Roads", gefrorenen Seen. Wenn das Eis mindestens 1,04 Meter dick ist, fahren die Lastwagen in Viererkonvois los, von Yellowknife immer Richtung Norden. Die Fahrer haben Proviant für mehrere Tage dabei, falls sie in einen Schneesturm geraten. Das Ziel ist die Mine Diavik. Hier wird mit unglaublichem Aufwand ein ganz besonderer Bodenschatz gewonnen, ein Schatz im wahrsten Sinne des Wortes: Diamanten. Erst seit gut 20 Jahren ist überhaupt bekannt, dass sich im Niemandsland im nördlichen Kanada Diamanten in so großer Menge finden, dass der Abbau lohnt, auch wenn der Aufwand unglaublich ist. Die kanadischen Diamanten sind von größter Reinheit und gelten - im Unterschied zu afrikanischen Blutdiamanten - als saubere Diamanten. Ein Filmteam begleitet die Trucker auf ihrem Weg über die Ice Roads: die Inuit, die als Minenarbeiter angeheuert haben und die gigantischen Kipplaster im ebenso riesigen Tagebaukrater fahren, die Geologen und auch einen Trapper, der ganz allein die endlosen Wälder durchstreift - auf der Suche nach dem nächsten großen Vorkommen von Eisdiamanten in den Northwest Territories. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Diamonds Regie: Jean Queirat