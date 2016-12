NDR 03:45 bis 04:15 Magazin Schleswig-Holstein Magazin Was zieht die Dänen zum Weihnachtseinkauf nach Flensburg? / Wer überzeugte beim grünen Urwahlforum? / Kann man auch im Rollstuhl anderen helfen? / Peter Lohmeyer: Wie ist der so hinter der Bühne? D 2016 2016-12-04 10:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Regionalmagazin berichtet über das aktuelle Tagesgeschehen im Land zwischen Ost- und Nordsee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gabi Lüeße, Jan Malte Andresen Originaltitel: Schleswig-Holstein Magazin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 414 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:55 bis 05:00

Seit 179 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 144 Min. Dominick & Eugene

Drama

Das Erste 02:10 bis 03:58

Seit 104 Min.