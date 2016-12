NDR 23:25 bis 00:55 Krimi Der König von St. Pauli D 1998 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Robert Kranzow hat sein Jurastudium abgebrochen, um auf St. Pauli das Striplokal seines Vaters Rudi weiterzuführen, der nach einem Mordversuch in Lebensgefahr schwebt. Um die drückenden Spielschulden seines Vaters, genannt "Würfel-Rudi", zu begleichen, hat Robert zusammen mit Bodyguard Sugar, der Prostituierten Mizzi und der Transsexuellen Karin einen Cateringservice aufgezogen. Doch Rudis Schuldschein befindet sich nun im Besitz des Zauberers Dirk, der für den Immobilienhai Dr. Schmidt-Weber die Drecksarbeit erledigt und alles daransetzt, Robert in die Knie zu zwingen. Der Zauberer droht Robert, den Vater diesmal wirklich umzubringen, falls nicht sofort gezahlt oder die Blaue Banane überschrieben wird. Als der junge Robert dem Erpresser trotzt, schreckt der Zauberer nicht vor eiskaltem Mord zurück: Vor zahlreichen Augenzeugen stürzt er die Stripperin Lajana aus dem Fenster, lässt es aber so aussehen, als habe ihr jähzorniger Liebhaber Max Graf sie gestoßen. Tatzeuge Robert verpfeift Max und beschuldigt damit den Falschen. "Der Graf" will seinen nichtsnutzigen Sohn retten und bietet Robert an, Rudis Spielschulden zu begleichen, wenn er im Gegenzug die Aussage ändert. Doch Robert lehnt ab. Als der Bankrott der Blauen Banane immer näher rückt, fasst Lajanas jüngere Schwester Julia sich ein Herz und versucht, ihre getötete Schwester auf der Stripbühne zu ersetzen. Türsteher Sugar und die Transsexuelle Karin sind nicht begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Hoenig (Sugar) Hilmar Thate (Rudi Kranzow, "Würfel-Rudi") Hans Korte (Walter Graf) Oliver Hasenfratz (Robert Kranzow) Sonja Kirchberger (Maria Reininger, "Lajana") Julia Stemberger (Julia Reininger) Otto Kukla (Max Graf) Originaltitel: Der König von St. Pauli Regie: Dieter Wedel Drehbuch: Dieter Wedel Kamera: Edward K?osi?ski, Gérard Vandenberg, Jan Betke, Stefano Guidi, Ralf Leistl, Franz Rath, Kurt Weber Musik: Harold Faltermeyer, Gernot Rothenbach Altersempfehlung: ab 16