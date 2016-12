Phoenix 22:30 bis 00:10 Dokumentation Space Tourists Der Ausflug ins All CH 2009 2016-12-08 02:15 Merken Heute ist Weltraumtourismus weder naive Fantasie noch Science-Fiction, sondern wird ganz offen von der Russischen Weltraumbehörde angeboten. Es ist kein Traum mehr, dass neben professionellen Weltraumfahrern nun auch Normalsterbliche den Planeten Erde verlassen und ins Weltall reisen. Christian Frei beobachtet die Vorbereitungen der Amerikanerin Anousheh Ansari für ihren Ausflug ins All vom russischen Raumfahrtzentrum Baikonur aus. Dabei zeigt "Space Tourists" überraschende Bilder, Situationen und Begegnungen. In der weiten kasachischen Steppe landet eine Raumkapsel, an Bord zwei Kosmonauten und eine Frau. Die Frau heißt Anousheh Ansari und hat sich einen Kindheitstraum erfüllt. Als erste weibliche Weltraumtouristin verbrachte sie eine Woche in der Internationalen Raumstation. 20 Millionen Dollar kostet der zehntägige Aufenthalt im All. Der legendäre Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan war Ausgangspunkt für die "Reise ihres Lebens", so die Amerikanerin Anousheh Ansari. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Anousheh Ansari, Jonas Bendiksen, Dumitru Popescu, Charles Simonyi Originaltitel: Space Tourists Regie: Christian Frei Drehbuch: Christian Frei Kamera: Peter Indergand Musik: Eduard Artemev, Jan Gabarek, Steve Reich