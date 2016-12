Phoenix 21:45 bis 22:30 Dokumentation ZDF-History Die Geheimnisse des Adolf Hitler D 2016 2016-12-03 03:10 Live TV Merken Beging Hitlers Nichte Geli Raubal wirklich Selbstmord? Warum ist Hitlers Steuerakte so brisant? War Hitler krank? Noch immer kursieren viele Gerüchte über Hitlers Leben. "ZDF-History" zeigt, was dran ist an diesen und anderen Geschichten. Kriminalisten, Mediziner, Wirtschaftsexperten und Historiker gehen spannenden Rätseln, die der Diktator hinterlassen hat, auf den Grund und präsentieren die neuesten Erkenntnisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History