Dokumentation Die Äbtissin Eine Frau kämpft um die Macht D 2015 Noch im 19. Jahrhundert sollen Frauen in der katholischen Kirche höchste Ämter bekleidet haben, u. a. als Äbtissinnen von reichsfreien Klöstern und Stiften in ganz Europa. Ihre bischöfliche Macht stand unter dem direkten Schutz von Kaisern, Königen und Päpsten. Erst ein Dekret aus Rom von Papst Pius IX. beendete 1873 die letzte Frauenherrschaft in der katholischen Kirche. Hubert Wolf, katholischer Theologe und Bestseller-Autor, macht sich auf die Suche nach der verlorenen Macht der Frauen und entdeckt dabei Erstaunliches.