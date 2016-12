Phoenix 09:30 bis 10:00 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Auf den Spuren Martin Luthers - Eisleben, Wittenberg und die Wartburg D 2005 Live TV Merken Sowohl Eisleben als auch Wittenberg führen den amtlichen Beinamen "Lutherstadt", Eisleben als Geburts- und Sterbeort Martin Luthers, Wittenberg als Zentrum seines reformatorischen Wirkens. Luther und die Reformation, das bedeutet nicht nur Verwandlung der christlichen Welt, sondern auch eine tief greifende politische Umgestaltung. Pathetisch und poetisch, tausend Mal in Bildern und Worten verewigt - das ist die Wartburg im Thüringer Wald hoch über Eisenach, in der Luther inkognito einige Monate lebte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit

