Nach einem Stoff von Friedrich Dürrenmatt Stereo Untertitel 16:9 HDTV Ein Polizist will einen Kindermörder dingfest machen und benutzt eine Frau und ihr Kind als Lockvogel. Remake des Rühmann-Klassikers "Es geschah am hellichten Tag" nach Dürrenmatt. Die Leiche eines kleinen Mädchens wird im Wald gefunden - es ist bereits der dritte in einer Reihe furchtbarer Mordfälle, die auf das Konto eines sexuell gestörten Triebtäters gehen. Der einschlägig vorbestrafte Alexi wird schnell als Täter ermittelt. Von Kommissar Nowak (James Laurenson) unter Druck gesetzt, legt Alexi (Thom Hoffman) ein Geständnis ab - und erhängt sich anschließend in seiner Zelle. Die Akte wird geschlossen, und Nowak könnte sich nunmehr ungestört seiner politischen Karriere widmen, wenn da nicht sein junger Kollege Victor Marek (Richard E. Grant) wäre, der aus der Stadt in die Provinz gekommen ist. Marek glaubt nicht an Alexis Schuld. Die Vorstellung, dass der Täter weiterhin frei herumläuft, lässt ihm keine Ruhe. Nach einem heftigen Streit mit Nowak quittiert Marek den Dienst, um auf eigene Faust den Mörder zu jagen. Sein einziger Anhaltspunkt ist eine Kinderzeichnung, die das letzte Opfer angefertigt hat. Unterstützt von dem Psychologen Dr. Nuslauer (Heathcote Williams), lernt Marek die geheime Botschaft des Bildes zu entziffern. Danach steht fest, dass der Mörder mit dem Auto aus dem Nachbarort kam. Als Marek den Autoverkehr an dieser einsamen Straße beobachtet, kommt er an eine kleine Tankstelle. Dort lebt die junge Milena (Lynsey Baxter) mit ihrer achtjährigen Tochter Anna (Perdita Weeks). Marek hat eine Idee: Was wäre, wenn er Anna als lebenden Köder benutzte, um den Mörder anzulocken? Ein makabrer Plan mit möglicherweise tödlichen Konsequenzen. Doch Marek glaubt an den Erfolg. Er findet schnell Kontakt zu Milena und täuscht sie über seine wahren Absichten. Doch Milena verliebt sich in den sympathischen Fremden, und als Marek ihre Gefühle zu erwidern beginnt, gerät das riskante Spiel an den Rand der Katastrophe. Denn der Mörder, ein scheinbar harmloser Kinderarzt namens Kozant (Simon Cadell), ist seinem Verfolger längst schon einen Schritt voraus: Er hat sein nächstes Opfer bereits kennengelernt. Während sich Marek und Milena in Gefühlskonflikten verstricken, trifft Anna im Wald den freundlichen Onkel. Schauspieler: Richard E. Grant (Victor Marek) Lynsey Baxter (Milena Tatour) Perdita Weeks (Anna Tatour) Simon Cadell (Dr. Vladimir Kozant) James Laurenson (Oberstleutnant Pavel Nowak) Heathcote Williams (Dr. Stephan Nuslauer) Thom Hoffman (Alexi Berka) Originaltitel: The Cold Light of Day Regie: Rudolf van den Berg Drehbuch: Doug Magee Kamera: Igor Luther Musik: Stefan Truyman, Yves Elegeert Altersempfehlung: ab 12