Thriller Stille Nacht, mörderische Nacht USA, CDN, D 2008

Die unscheinbare Hausfrau Della Myers wird am Weihnachtsabend Zeugin eines kaltblütigen Mordes. Um ihrem eigenen Tod zu entgehen, flüchtet sie in einen abgelegenen Wald. Gejagt von den skrupellosen Killern, kämpft Hollywoodstar Kim Basinger im packenden Survival-Thriller "Stille Nacht, mörderische Nacht" um ihr Leben. Der Film bietet atemlose Spannung in beklemmender Atmosphäre. Della Myers (Kim Basinger) ist eine Hausfrau in einer amerikanischen Kleinstadt. Sie widmet ihr Leben ganz ihren beiden Kindern und wird von ihrem herrischen Ehemann Kenneth (Craig Sheffer) unterdrückt und ausgenutzt. Als sie am Weihnachtsabend noch Besorgungen im Supermarkt machen will und eine Bande Jugendlicher ermahnt, die mit ihrem Wagen zwei Parkplätze auf einmal belegen, ahnt sie nicht, welch schreckliche Folgen dies nach sich zieht. Die skrupellosen jungen Männer, angeführt vom kaltblütigen Chuckie (Lukas Haas), greifen Della an und erschießen kurzerhand einen Wachmann, der ihr zu Hilfe geeilt ist. Als Zeugin des Mordes soll nun auch Della sterben, die jedoch mit ihrem Wagen fliehen kann. Die Gang nimmt sofort die Verfolgung auf und jagt Della in ein abgelegenes Waldstück. Della kommt von der glatten Fahrbahn ab. Zwar kann sie unverletzt in den Wald entkommen, hat nun aber keine andere Wahl, als sich den Killern in einem Kampf auf Leben und Tod zu stellen.

Schauspieler: Kim Basinger (Della) Lukas Haas (Chuckie) Craig Sheffer (Kenneth) Jamie Starr (Huey) Leonard Wu (Vingh) Luis Chávez (Tomas) Luke Gair (Terry) Originaltitel: While She Was Out Regie: Susan Montford Drehbuch: Susan Montford Kamera: Steve Gainer Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 16