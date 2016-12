ZDF 20:15 bis 23:15 Show Ein Herz für Kinder Johannes B. Kerner präsentiert die große Spenden-Gala aus Berlin D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Merken Am 3. Dezember 2016 präsentiert Johannes B. Kerner bereits zum vierten Mal die erfolgreichste Spendensendung im deutschen Fernsehen. Auch in diesem Jahr machen sich deutsche und internationale Prominente aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung für einen guten Zweck stark. Sie stellen Hilfsprojekte vor und nehmen am Telefon Spendengelder entgegen. Der Moderator Johannes B. Kerner ist für die Spendengala in das ärmste Land der Welt gereist und hat im westafrikanischen Niger ein Hilfsprojekt besucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Herz für Kinder Regie: Ladislaus Kiraly