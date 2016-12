ZDF 14:40 bis 16:15 Liebesfilm Rosamunde Pilcher: Zerrissene Herzen D 2000 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Nach ihrer Scheidung will Christina Tolliver (Marion Mitterhammer) auf dem Land ein neues Leben beginnen und sich mehr um ihre Tochter Elena (Jana Kilka) kümmern. Auf der Suche nach einem Haus trifft sie den Forstverwalter Stephen McDowell (Karsten Speck), der sich sofort in die junge Frau verliebt und ihr beim Einzug in ihr neues Heim hilft. Aber unglücklicherweise hat Stephen sich vor kurzem auf eine Affäre mit Juliet Pierce (Anja Kruse), der Frau seines Arbeitgebers Jonathan Pierce (Günther Mack), eingelassen. Die lebenshungrige Juliet, die an einen 30 Jahre älteren Mann gebunden ist, kämpft um ihren Liebhaber. Eifersüchtig verfolgt sie die Annäherung zwischen Christina und Stephen. Juliets Versuche, Stephen zurückzuerobern, werden wiederum von Ernest Murphy (Peer Jäger), dem Privatsekretär ihres Mannes, beobachtet. Murphy hasst Juliet, die er für eine Erbschleicherin hält. Er konfrontiert seinen Arbeitgeber mit Beweisen für Juliets Untreue. Als der aufgebrachte Jonathan Pierce daraufhin Stephen zur Rede stellt, hat das tragische Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marion Mitterhammer (Christina Tolliver) Karsten Speck (Stephen McDowell) Anja Kruse (Juliet Pierce) Günter Mack (Jonathan Pierce) Jana Kilka (Elena Tolliver) Dirk Wäger (Harry Tolliver) Mia Martin (Sandra Dobson) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Zerrissene Herzen Regie: Michael Steinke Drehbuch: Gabriele Kister Kamera: Heinz Dieter Sasse Musik: Richard Blackford