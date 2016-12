ZDF 09:30 bis 09:50 Trickserie Heidi Folge: 32 Die Schnitzeljagd F, AUS, D, B 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Karls Vater wird als Lehrer in Maienfeld gebraucht und so müssen sie kurzfristig umziehen. Bevor Karl das Dörfli verlässt, veranstaltet er für seine Freunde eine Schnitzeljagd. Der Preis ist seine geliebte Fossiliensammlung. Theresa, die heimlich in Karl verliebt ist, beansprucht die Sammlung für sich. Um Heidi und Peter aus dem Spiel zu werfen, vertauscht sie Karls Hinweise mit ihren eigenen und lockt ihre Gegner auf eine falsche Fährte. Doch der Betrug fliegt auf. Heidi und Peter holen sich den Schatz. Theresa fühlt sich um ihre Freundschaft mit Karl gebracht und zieht sich wütend zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heidi Regie: Jérome Mouscadet, Andy Collins Drehbuch: Laurent Auclair, Sophie Decroisette, Jean Rémi François, Thierry Gaudin Musik: David Vadant, Patrick Sigwalt, Roman Allender Altersempfehlung: ab 6

