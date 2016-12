ZDFinfo 03:40 bis 04:25 Dokumentation Die Gesichter des Bösen Die Aufarbeitung D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Massaker in den Ardeatinischen Höhlen gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen, das die Deutschen in Italien begangen haben. SS-Hauptsturmführer Erich Priebke wurde angeklagt. Die Dokumentation zeigt die Geschichte der NS-Verbrecher, die Todeslager und Deportationen organisierten, Kriegsverbrechen und Massenmorde begingen und niemals Reue zeigten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Gesichter des Bösen - Hitlers Henker

