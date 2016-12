ZDFinfo 12:45 bis 13:30 Dokumentation Das "Dritte Reich" vor Gericht Der Plan D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Als die Alliierten am Ende des Zweiten Weltkrieges die Dimension der Verbrechen des Dritten Reichs erkannten, war klar, dass sie sich mit einer einfachen Kapitulation nicht begnügen würden. Keine siegreiche Nation hat je etwas so Kühnes und Kompliziertes gewagt, wie es die Alliierten vor der Weltöffentlichkeit mit den überlebenden Repräsentanten des Dritten Reiches tun: Sie machen ihnen den Prozess. Der Film rekonstruiert das Verfahren im Gerichtssaal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Dritte Reich vor Gericht