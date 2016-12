ZDFinfo 09:05 bis 09:48 Reportage Das Geschäft mit der Katastrophe USA 2016 2016-12-30 18:00 Stereo 16:9 Merken Wer profitiert von Katastrophen? Am Fall des Wiederaufbaus nach dem katastrophalen Sandy-Wirbelsturm in den USA wird deutlich: Gewinn erzielen die Versicherungen, nicht die Versicherten. Am Tag nach Wirbelsturm Sandy versprach die Obama-Administration schnelle und unbürokratische Hilfe, und auch das nationale Hilfsprogramm für Flut- und Überschwemmungsopfer wurde in die Pflicht genommen. Doch noch heute warten Betroffene auf ihre Zahlungen. Was noch mehr überrascht: Durch einen Trick bereicherten sich Versicherungsgesellschaften über das nationale Hilfsprogramm sogar und erwirtschafteten durch die Sandy-Katastrophe über 400 Millionen Dollar Gewinn. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Frontline: Business of Disaster Regie: Rick Young Kamera: Tim Grucza

