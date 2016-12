3sat 21:30 bis 22:00 Dokumentation Mythos Beethoven Der Verliebte D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Mit der "Mondscheinsonate" schreibt Beethoven eines der romantischsten Stücke der Wiener Klassik. Er widmet sie seiner 17-jährigen Klavierschülerin Gräfin Julie Guicciardi. Beethoven ist damals knapp über 30 und wieder einmal unglücklich verliebt. Als in seinem Nachlass der legendäre Brief an die "unsterbliche Geliebte" auftaucht, gerät auch Julie in Verdacht. Doch war sie wirklich die einzig große Liebe Beethovens? Er ist der berühmteste Komponist der Welt. Die fünfte Sinfonie und die Mondscheinsonate sind fast jedem bekannt. Aber was wissen wir wirklich über Ludwig van Beethoven und sein Leben? Die Reihe erforscht sechs Geheimnisse um den Wiener Klassiker, der eigentlich Rheinländer war. Redaktionshinweis: Den dritten und vierten Teil der sechsteiligen Reihe "Mythos Beethoven" zeigt 3sat am Samstag, 10. Dezember, ab 22.15 Uhr, die Teile fünf und sechs am Samstag, 17. Dezember, ab 22.30 Uhr. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mythos Beethoven