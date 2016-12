3sat 20:15 bis 21:00 Musik Zubin Mehta dirigiert Brahms Johannes Brahms Klavierkonzert Nr. 1 in d-Moll, op. 15Goldener Saal, Wiener Musikverein, 2015 A 2015 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern unter Zubin Mehta interpretiert Rudolf Buchbinder Johannes Brahms erstes Klavierkonzert in d-Moll, op. 15 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Buchbinder ist ein Ausnahmepianist, ein akribischer Quellen-Forscher auf der Suche nach Werktreue und Perfektion. Brahms schrieb das Konzert, nachdem Robert Schumann ihn 1853 dazu anregte, sich auch der symphonischen Musik zuzuwenden. Bei der Uraufführung in Hannover 1859 spielte der Komponist selbst den Klavier-Part. Die Publikumsreaktionen auf das Stück waren damals ob der eher an eine Sinfonie erinnernden Komposition verhalten. Ganz im Gegensatz dazu die Presse-Reaktionen auf das Konzert im März 2015, die Rudolf Buchbinder und den Philharmonikern bescheinigten, einen "Meilenstein" in der Brahms-Interpretation gesetzt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zubin Mehta dirigiert Brahms