3sat 18:30 bis 19:00 Dokumentation Kulinarische Gleise Im Speisewagen durch Tschechien D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken In diesen Töpfen brutzelt Europa: Wer im Zug von Budapest nach Dresden unterwegs ist, der kommt auch schon mal durch Serbien oder Polen - jedenfalls wenn er in den Speisewagen geht. Das Filmteam lässt sich von Eurocity-Koch Sandor Rauly daheim am Budapester Keleti-Bahnhof einladen zu einer kulinarischen Reise mit zahlreichen Stationen. Und während sie am Bahnhof auf den nächsten Speisewagen warten, lernen sie das Land abseits der Schienen kennen. Das Team trifft leichte Jungs auf schnellen Pferden, erfährt, wie Schneckenleber schmeckt und gerät in eine wilde Schlägerei, die allen Spaß macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kulinarische Gleise - Im Speisewagen durch Tschechien