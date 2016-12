Höchststrafe für Pfarrer Braun: Der waschechte Bayer wird nach Franken versetzt und muss dort den Mord an einem Reporter aufklären. Und was hat es mit dem blutweinenden Jesus-Bild auf sich? Das wundersame Gemälde hängt an einer Felswand und lockt Pilger, Gläubige und Esoteriker aus aller Welt in das verschlafene Örtchen Kursdorf. Die Kirche aber bleibt gähnend leer. Braun will diesem Wunder auf den Grund gehen und entdeckt besagten Journalisten - tot. Der ebenso bekannte wie ungeliebte Lokalreporter starb gewiss keines natürlichen Todes. Aber woher stammen die Stigmata an seinen Händen und Füßen? Verdächtig sind der windige Devotionalienhändler Treulieb, der Jesu' Tränen in kleine Fläschchen abfüllt, und der umtriebige Tourismusmanager Bernhardt "Bernie" Kammler, welcher das Wunder vermarkten will. Aber auch der allzu fromme Laienprediger namens Ruprecht Krahl ist Braun nicht ganz geheuer. Zu allem Überfluss erscheint Bischof Hemmelrath, ein Experte für übersinnliche Erscheinungen, der sich durch die offizielle Bestätigung des Wunders von Kursdorf endlich seine Berufung in den Vatikan erhofft. Doch die Chancen stehen schlecht. Denn mit Hilfe von Kommissar Geiger, der im Schlepptau seiner esoterischen Mutter angereist ist, entdeckt Braun bald eine höchst profane Ursache für das Wunder. Am Ende klärt der Pfarrer den Mordfall auf, aber ein Rätsel bleibt ungelöst: Das plötzliche Verschwinden des ominösen Jesus-Bildes ist offenbar ein echtes Wunder. In Google-Kalender eintragen