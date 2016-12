3sat 12:30 bis 13:00 Regionales Bilder aus Südtirol Massenimpfung bei Paarhufern: - Die Blauzungenkrankheit breitet sich aus / Aufrüstung statt Schließung: - Das Skigebiet Plose im Eisacktal will endlich durchstarten / Kostenlose Ware: Ein "Umsonst-Laden" - Ein soziales Vorzeigeprojekt in Bozen / Prominenter Südtirol-Freund: - Der Kandidat für das Bundespräsidentenamt Frank-Walter Steinmeier / Tierische Misswahl: - Im Passeiertal wird die schönste Bergziege gekürt / Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner - Abschied von den höchsten Bergen der Welt / Ein Weinfass in Kaltern: - Erinnerung an Kaiser Franz Josef / Mediterrane Küche am Gardasee: - Genuss pur A 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV