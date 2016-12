Niederlande 1 20:25 bis 21:20 Sonstiges Als de dijken breken Een hart onder de riem NL 2016 HDTV Merken Zowel Ronnie als Samir zijn inmiddels op het droge onderweg naar hun families. Nu de vluchtelingenopvang georganiseerd is en familieleden elkaar terugvinden, wordt er een dankdag gehouden. Ook op de boerderij van Willem en Madelief Wienesse zijn de voorbereidingen in volle gang. Maar hoewel de storm al lang voorbij is, bevindt de relatie van Marion en Robert zich nog steeds in zwaar weer. Daarnaast lopen de spanningen hoog op tussen Marion en Madelief. Terwijl Kreuger in het ziekenhuis op de hartbewaking ligt, vaart vice-premier Wolbers een andere koers dan door Kreuger uitgezet. Ze neemt een beslissing over de toekomst van Nederland die verregaande gevolgen heeft. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Als de dijken breken Regie: Hans Herbots