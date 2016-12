Niederlande 1 15:00 bis 16:30 Dokumentation One life GB 2011 HDTV Merken Na het unieke wereldwijde bioscoopsucces van Earth komen de makers van de mooiste natuurdocumentaires ter wereld met een nieuw meesterwerk: One Life. We worden opnieuw meegenomen op reis naar de meest indrukwekkende uithoeken van onze planeet. Door gebruik te maken van de allernieuwste cameratechnieken waren de filmers in staat om ongelofelijke verhalen van natuurlijk gedrag vast te leggen. De slimme jachtmethodes van dolfijnen en jachtluipaarden, maar ook hoe sluw komodovaranen een waterbuffel door de knieën krijgen. Van de inventiviteit waarmee bruine kapucijnaapjes kokosnoten breken tot de versiertrucs van bultruggen. De film brengt ons van de geboorte tot de creatie van de volgende generatie - en dan nog een stap verder. Zo blijkt dat er tussen al dat fascinerende natuurgeweld een rode draad loopt die al het leven - of we nu vleugels, vinnen, acht poten of twee benen hebben - met elkaar verbindt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Life Regie: Michael Gunton, Martha Holmes Drehbuch: Martha Holmes Musik: George Fenton