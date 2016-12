Schauspieler: Kelly Greyson (Barbara) Natalie Racoosin (Young Barbara) Jenn Gotzon (Lydia) Clay Walker (Fritz) Joanie Stewart (Mama) Ozzie Torres (Galasko) Tony Wade (Hannawoa)

Originaltitel: Alone Yet Not Alone Regie: Ray Bengston, George D. Escobar Drehbuch: Tracy Leininger Craven, George D. Escobar, James Richards Musik: William Ross