Hessen 02:40 bis 04:15 Musikfilm Und abends in die Scala D 1958 Nach einer Story von Maria Matray und Answald Krüger Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das unbekannte Cabaret-Mädchen Caterina Duval träumt von der großen Karriere als Revuestar. Als sie die berühmte Gloria del Castro ersetzen soll, rückt ihr großes Ziel in greifbare Nähe. Mit ihren Gesangseinlagen und Tanzdarbietungen sorgt sie gleich am ersten Abend für Begeisterung beim Varieté-Publikum. Auch Regisseur Robert Mertens ist hin und weg von Duval und verliebt sich in sie. Zu dumm nur, dass er die hübsche Sängerin für Gloria del Castro hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caterina Valente (Caterina Duval) Gerhard Riedmann (Robert Mertens) Ruth Stephan (Trudchen Putzke) Hubert von Meyerinck (Alfons Spadolini) Silvio Francesco (Marco) Richard Allan (Nico Duval) Lise Bourdin (Yvette de Motestant) Originaltitel: Und abends in die Scala Regie: Erik Ode Drehbuch: Curth Flatow, Answald Krüger, Maria Matray Kamera: Friedl Behn-Grund Musik: Heinz Gietz Altersempfehlung: ab 12

