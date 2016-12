Hessen 00:00 bis 01:25 Krimi Polizeiruf 110 Der Mann im Baum DDR 1988 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der alltägliche Rhythmus des Dorflebens wird durch ein schockierendes Sexualverbrechen empfindlich gestört. Ein maskierter Mann hat die Wöchnerin Ingrid Willert überfallen und brutal vergewaltigt. Die Kripo ermittelt intensiv, aber ohne eine heiße Spur zu finden. Wenig später wird auch die junge Marietta überfallen. Sie kann sich mit letzter Kraft aus der Umklammerung befreien und schlägt den Maskierten durch ihr Schreien in die Flucht. Beide Frauen können den Ermittlern, Leutnant Grawe, Oberleutnant Zimmermann und Unterleutnant Görz, nur sagen, dass der Täter schwer war und einen merkwürdigen Geruch an sich hatte. Frau Willerts Nachbarin, die alte Frau Kuster, erinnert sich, ein Mopedgeräusch gehört zu haben, und Marietta konkretisiert ihre Geruchswahrnehmung. Für sie roch der Mann nach "Karnickelbock". Mehr und mehr fühlen sich die Frauen des Ortes verfolgt und bedroht. Für Unterleutnant Görz ist es der erste Fall, und bei einem derartigen Verbrechen kann sie starkes emotionales Engagement nicht ausschalten. Hinzu kommt der Ehrgeiz, den Täter im Alleingang zur Strecke zu bringen. Unterdessen ahnt die Verkäuferin des Dorfkonsums, Frau Silawski, Schreckliches, als sie von ihren Kundinnen von den jüngsten Vorfällen hört. Den Polizisten gelingt es schließlich, den Täter in einem Sumpf zu stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Leutnant Grawe) Lutz Riemann (Oberleutnant Zimmermann) Anne Kasprzik (Unterleutnant Görz) Renate Geißler (Margit Silawske) Günter Schubert (Karl Silawske) Walter Plathe (Dieter Willert) Simone von Zglinicki (Ingrid Willert) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Manfred Mosblech Drehbuch: Manfred Mosblech Kamera: Günter Heimann Musik: Hartmut Behrsing, Günther Fischer