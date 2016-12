Hauptkommissarin Lea Sommer ermittelt in einem Mordfall an dem Autohändler Hellwig. Dieser wurde sterbend von einem Wachmann gefunden, konnte aber noch die Worte "Zwerg Nase" flüstern. Auf wen oder was sollte der Name der Märchenfigur hinweisen? Die Kommissarin recherchiert die privaten Hintergründe und erfährt, dass Hellwig zusammen mit seinem Bruder in dunkle Waffengeschäfte verwickelt war. Als sie dann noch entdeckt, dass beide zu dem zwielichtigen Barbesitzer Rick Skoda Verbindung hatten, hat Lea Sommer die erste heiße Spur. In Google-Kalender eintragen