Dokumentation Erlebnis Advent D 2016 Der Weihnachtsmarkt der Nationen in Rüdesheim mit seinen vielfältigen Attraktionen gehört zu den ganz besonderen Adventsmärkten in Hessen und darüber hinaus. Jörg Bombach führt durch die Sendung, immer wieder im Gespräch mit Bettina Gies, Geografin und Expertin für Traditionen in der Weihnachtszeit nicht nur in Hessen. Der Andreastag am 30. November ist im Nassauer Land neben dem Martinstag ein traditioneller Termin für Wintermärkte. In Polen und Schottland beginnt dann die Adventszeit. Wir erfahren Spannendes aus den einstigen Spinnstuben, Traditionelles rund um den Nikolaustag und erleben hautnah die Thomasnacht, die Nacht zum 21. Dezember. In der längsten Nacht des Jahres ziehen Gaukler, Feuerkünstler, Gestalten der Wilden Jagd und Frau Holle in einem festlichen Umzug durch die Straßen und erzählen von Geschichten und Bräuchen zur Thomasnacht als Abschluss der Adventszeit. Und zwischen den Moderationen zeigt die Sendung Adventliches aus ganz Hessen - von der Renaissance der Offenbacher Pfeffernüsse bis zum Weihnachtskugel-Bläser aus Marburg. Moderation: Jörg Bombach Gäste: Bettina Gies (Geografin und Expertin für Traditionen in der Weihnachtszeit) Regie: Heide Kegel