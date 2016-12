Hessen 11:55 bis 13:25 Familienfilm Eine Robbe zum Verlieben D 2006 2016-12-05 13:05 Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der sympathische, allein erziehende Tierarzt Thomas fährt mit seiner Tochter Nele, seinem Sohn Moritz und seiner neuen Freundin Sabine an die Ostsee. Der gemeinsame Urlaub soll den beiden Kindern dabei helfen, sich allmählich an die neue Frau im Leben ihres Vaters zu gewöhnen. Aber kaum am Zielort angekommen, tritt die ebenso attraktive wie selbstbewusste Fischerin Anne in das Leben des ungleichen Vierergespanns. Moritz und Nele sind sofort Feuer und Flamme für die junge Frau und ihr skurriles Haustier, die zahme Robbe William. Es dauert nicht lange, bis auch Thomas spürt, dass er mehr für Anne empfindet, als er sich zunächst eingestehen will ... - "Eine Robbe zum Verlieben" ist ein heiter-romantischer Familienfilm. In den Hauptrollen sind Gesine Cukrowski und Oliver Mommsen zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gesine Cukrowski (Anne Petersen) Oliver Mommsen (Thomas Krugmann) Marlies Engel (Stina) Rolf Becker (Dr. Knut Hansen) Deborah Kaufmann (Sabine Berg) Henning Baum (Piet Jensen) Anja Stührk (Nele Krugmann) Originaltitel: Eine Robbe zum Verlieben Regie: Christine Kabisch Drehbuch: Christos Yiannopoulos Kamera: Charly Steinberger Musik: Jens Langbein, Robert Schulte Hemming Altersempfehlung: ab 6