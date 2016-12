Niederlande 2 21:20 bis 22:00 Sonstiges Andere Tijden Drie dwaze dagen in Moskou NL 2016 HDTV Merken Aanvankelijk bracht het aantreden van Michael Gorbatsjov in 1985 hoop en optimisme, maar na zes jaar begint zijn politiek van glasnost en perestrojka glans te verliezen. De economische malaise neemt toe en daarmee ook het gemor onder burgers en conservatieve partijleden. De laatste proberen Gorbatsjov met een staatsgreep in augustus 1991 af te zetten. Er volgen drie spannende dagen, die het begin van het einde van de Sovjet-Unie blijken te zijn. Een terugblik met Nederlanders die de tanks door de straten van Moskou zagen rollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hans Goedkoop Originaltitel: Andere tijden