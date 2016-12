Niederlande 2 09:25 bis 09:55 Sonstiges Vroege Vogels NL 2016 HDTV Merken Het leek wel alsof er opeens een pinguïn zwom in de haven van Texel. Het was een afgedwaalde kleine alk, een bolrond zeeduikvogeltje uit de Noordelijke IJszee. Je ziet hem in deze aflevering. Daarnaast is Het Drentse Bargerveen een van de laatste gebieden in Nederland met levend hoogveen. In dit bijzondere, moerassige natuurgebied kleurt het veenmos momenteel prachtig rood. En De Noordkromp is de heilige graal onder schelpenzoekers. Deze zeldzame schelp, die honderden jaren oud kan worden, is in ons land alleen te vinden op Schiermonnikoog. Menno gaat 'm zoeken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Menno Bentveld, Minouska Meulens Originaltitel: Vroege vogels

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 13:00

Seit 171 Min. The Scorpion King

Abenteuerfilm

RTL II 08:20 bis 09:55

Seit 90 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 65 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 45 Min.