Silverline 09:20 bis 10:50 Komödie Cottage Country CDN 2013 20 40 60 80 100 Merken In der familieneigenen Hütte mit Seeblick möchte Todd seiner Freundin Cammie den längst überfälligen Antrag machen. Alles scheint perfekt - würde nicht unvermittelt Todds unverschämter Bruder Sal mit seiner grenzdebilen Freundin Masha auftauchen. Der ultimative Heiratsantrag scheint in Gefahr und Cammie verlangt den sofortigen Rausschmiss der ungebetenen Gäste. Doch der Bruder-Konflikt eskaliert - und endet mit Sals Enthauptung. Wie viele Leichen auch ihren Weg pflastern: Cammie lässt sich den wichtigsten Moment ihres Lebens nicht versauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Åkerman (Cammie Ryan) Tyler Labine (Todd Chipowski) Lucy Punch (Masha) Dan Petronijevic (Salinger Chipowski) Benjamin Ayres (Dov Rosenberg) Kenneth Welsh (Earl) Nancy Beatty (Mary) Originaltitel: Cottage Country Regie: Peter Wellington Drehbuch: Jeremy Boxen Musik: Asher Lenz, Stephen Skratt Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 13:00

Seit 171 Min. The Scorpion King

Abenteuerfilm

RTL II 08:20 bis 09:55

Seit 90 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 65 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 45 Min.