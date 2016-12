Animal Planet 03:35 bis 04:20 Dokumentation Kampf den Elfenbeinjägern Ausnahmezustand im Schutzgebiet USA 2013 Merken Mehr als 30 000 Elefanten werden jährlich Opfer einer neuen Generation von Wilderern. Ihre Gier nach den wertvollen Stoßzähnen der Tiere kennt keine Grenzen. Vor allem in China ist der illegale Elfenbeinhandel ein Milliardengeschäft. Die Mitarbeiter der Tierschutzorganisation Wildlife Works riskieren ihr Leben, um die skrupellosen Wilderer zu stoppen und die Dickhäuter zu schützen. Unterstützt wird ihr Kampf gegen die Elfenbeinjäger von ehemaligen US Navy Seals, die sich mit den Vorgaben der Tierschützer etwas schwer tun, denn das Team von Wildlife Works lehnt Waffeneinsatz strikt ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ivory Wars

