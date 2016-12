Animal Planet 21:45 bis 22:25 Dokumentation Außer Kontrolle Angriff der Orcas USA 2008 Merken Durch den Zoo von Anchorage, Alaska, hallen plötzlich markerschütternde Schreie. Phyllis Kluge und Larry Raiford, zwei Tierparkbesucher, die sich zufällig in der Nähe befinden, laufen mit ihren Videokameras blitzschnell in Richtung Eisbärengehege. Was sie dort sehen, verschlägt ihnen die Sprache: Um einen möglichst originellen Schnappschuss von den Tieren zu machen, ist eine junge Frau über zwei niedrige Zäune geklettert und den Räubern aus der Arktis dabei viel zu nahe gekommen. Eisbär "Binky" hat seine vermeintliche Beute blitzschnell gepackt und sich mit seinen Fangzähnen im Bein der 29-jährigen Australierin verbissen. Mit aller Kraft versucht das Tier die Zoobesucherin durch das Gitter zu zerren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Phyllis Kluge (Herself) Larry Raiford (Himself - Zoo Visitor) Kathryn Warburton (Herself - Polar Bear Victim) Rita Mehta (Herself - Marine Biologist) Bex Herbert (Herself) Matt Butcher (Himself) Gene Chaffin (Himself - Fawn Rescuer) Originaltitel: Untamed and Uncut Regie: Steve Klayman Drehbuch: Nanette Harrison, Pat Lalama, Paulina Williams