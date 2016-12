TNT-Serie 03:50 bis 04:35 Krimiserie Monk Mr. Monk unterwegs als Weihnachtsmann USA 2005 16:9 Merken San Francisco versinkt in Weihnachtsstimmung. In die allgemeine Fröhlichkeit mischt sich jedoch ein Mord an einem Polizisten. Um den Fall aufzuklären, schlüpft Monk sogar in ein Weihnachtsmann-Kostüm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Trevor Shores (Tommy) Rachael Harris (Cpl. Alice Westergren) Gill Gayle (Frank Prager) Originaltitel: Monk Regie: Jerry Levine Drehbuch: David Breckman Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

