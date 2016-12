TNT-Serie 21:05 bis 21:55 Krimiserie Rizzoli & Isles Kunstfehler USA 2015 16:9 Merken Der Mord an einem berüchtigten Dieb führt Jane und Maura in die Welt der Kunstdiebstähle und der Kunstfälschungen. Jane muss sich bei diesem Fall zu allem Übel mit einem FBI-Agenten herumschlagen. Außerdem gibt es einen neuen Mann in Angelas Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Idara Victor (Nina Holiday) Bruce McGill (Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Sharif Atkins (Agent Burns) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Steve Robin Drehbuch: Katie Wech Kamera: Peter B. Kowalski Musik: James S. Levine