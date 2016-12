TNT-Serie 18:40 bis 19:30 Jugendserie O.C., California Summers Trick USA 2005 16:9 Merken Ryan trifft eine lebensverändernde Entscheidung, die Sandy überraschenderweise befürwortet. Indes verfolgt der neue Dekan Hess der Harbor High weiterhin seinen Kreuzzug gegen Ryan und versucht, dessen Zukunft zu ruinieren. Summer und Seth haben inzwischen ein schmutziges Geheimnis gegen Hess in der Hand und Charlotte unterbreitet Julie ein Angebot, das diese kaum abschlagen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Mischa Barton (Marissa Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Melinda Clarke (Julie Cooper) Originaltitel: The O.C. Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Josh Schwartz, Mike Kelley Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6