Wir Geiseln der SS: Fahrt ins Ungewisse D 2014

Nach dem gescheiterten Hitler-Attentat am 20. Juli 1944 werden auch Angehörige der Attentäter verhaftet und als sogenannte Sippenhäftlinge in verschiedenen KZs inhaftiert. Ende April 1945 zieht die SS ihre wertvollsten Gefangenen, zu denen auch der letzte österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg und Pastor Niemöller zählen, im KZ Dachau zusammen. Unter der Führung von SS-Obersturmführer Stiller werden sie in die Nähe von Innsbruck gebracht. Die Inhaftierten wissen nicht, ob sie als Verhandlungsmasse einer bevorstehenden Kapitulation dienen oder fern der Front getötet werden sollen.

Regie: Christian Frey