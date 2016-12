History 15:30 bis 16:00 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Die verrücktesten Veränderungen USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die "Count's Kustoms"-Crew erinnert sich an einige der coolsten Aufträge in der Geschichte der Werkstatt: eine frisierte Corvette von 1959, die zu einer unerwarteten Wiedervereinigung führte, ein alter Feuerwehrwagen, der Roli die Fahrt seines Lebens bescherte, eine Harley Shovelhead, die eine Super-Restaurierung erhielt, ein Cadillac, der früher Elvis gehörte und Danny die Knie weich werden ließ und ein Ford Coupé von 1950, das ihn zu einer wilden Auto-Jagd führte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12