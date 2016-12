History 09:20 bis 10:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Notration USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Alaska braucht Morgan dringend lebenswichtige Vorräte, die aus einem Flugzeug abgeworfen werden sollen. Er hat jedoch nur einen Versuch, um dem Piloten ein Signal zu geben. Marty wacht nach einem Sturm auf und stellt fest, dass ein paar Bäume drohen, seine eben fertiggestellte Hütte in einen Haufen Holzsplitter zu verwandeln. In Montana zahlt sich Toms Risikobereitschaft endlich aus und er hat einen Durchbruch, der eine monatelange Pechsträhne beendet. In New Mexico bekommen Kyle und Ben die Chance, eine Beute zu erlegen, die mitten im Winter nur selten vorkommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: D.B. Sweeney (Narrated by) Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12

