National Geographic 03:30 bis 04:15 Dokumentation Drogen im Visier Krokodil - Der billige Tod USA 2014 2016-12-13 01:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem vermehrt Heroinabhängige mit faulender Haut und schlimmen Entzündungen an Armen und Beinen in amerikanischen Praxen auftauchten, schlugen Ärzte Alarm. Die Symptome erinnerten stark an Krokodil, einen billigen, aber oft tödlichen Cocktail aus Hustensaft, Benzin, Farbverdünner, Salzsäure und rotem Phosphor, der fast ausschließlich in Russland konsumiert wird. "Drogen im Visier" begibt sich auf die Spur des hochgefährlichen Stoffs, der Abhängige von Innen und Außen praktisch "auffrisst". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.

