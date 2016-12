National Geographic 00:20 bis 01:05 Dokumentation Explorer Global Meltdown - Der Klimakollaps USA 2015 2016-12-03 05:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Bill Nye ist in großer Sorge um unseren Planeten. Genau genommen ist es der Klimawandel, der ihm Kopfzerbrechen bereitet. Um die Zusammenhänge besser zu begreifen, begibt sich der Wissenschaftler, Moderator und Autor auf eine Reise, auf der er Menschen mit unterschiedlichsten Ansichten begegnet: Farmer, die nicht an eine menschengemachte Erderwärmung glauben, Umweltaktivisten, die ihrer Verzweiflung angesichts steigender Temperaturen freien Lauf lassen, und auch Betroffene, die Extremwetterereignisse wie Hurricane Sandy hautnah miterlebt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Explorer