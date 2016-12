National Geographic 22:45 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Dramatische Landung CDN 2015 2016-12-03 02:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Absturz des Fluges 2311 der Atlantic Southeast Airlines am 5. April 1991 in Georgia sorgte weltweit für Schlagzeilen: Damals kommen ein NASA Astronaut, ein ehemaliger US Senator und 21 weitere Personen ums Leben. Schnell haben die Ermittler eine mögliche Erklärung für den Crash, der Hersteller hält diese allerdings für völlig abwegig. Doch was brachte die Maschine dann zum Absturz? Bei den weiteren Untersuchungen kommt einer der Ermittler schließlich der wahren Unglücksursache auf die Spur. Allerdings muss er seine Theorie erst einmal mit Fakten belegen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte