David Letterman begibt sich auf eine Reise nach Indien. Der ehemalige "Late Show"-Moderator will sich u.a. ein Bild von der Infrastruktur des bevölkerungsreichen Landes machen. Wie er erfährt, hat es sich die indische Regierung zur Aufgabe gemacht, das ineffiziente Energienetz zu erneuern. Immerhin leben derzeit mehr als 300 Millionen Inder ohne Stromversorgung. Schauspielerin Cecily Strong reist derweil nach Florida und Nevada. Diese US-Staaten würden sich perfekt als Standorte zur Gewinnung von Solarstrom eignen - wären da nicht einige Entscheidungsträger, die sich mit aller Macht dagegenstellen.