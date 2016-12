National Geographic 15:10 bis 16:00 Dokumentation StarTalk Mayim Bialik USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In einer neuen Folge von "StarTalk" präsentiert Neil deGrasse Tyson ein Interview mit "Big Bang Theory"-Star Mayim Bialik, die als Neurowissenschaftlerin und Schauspielerin sowohl Einblicke in die Glitzerwelt Hollywoods als auch in den Kosmos der seriösen Wissenschaft sammeln konnte. Danach stoßen Co-Moderator und Comedian Chris Hardwick und Astronomin Summer Ash hinzu: Gemeinsam diskutiert die Runde u.a. über die Darstellung von Forschern im Fernsehen, über die Vorbildfunktion von TV-Charakteren und über die Frage, wie man mit Comedy-Elementen das Interesse an Wissenschaft wecken kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dawkins (Celebrity Interview) James Martin (Clergyman) Eugene Mirman (Comedian) Moderation: Neil deGrasse Tyson Originaltitel: StarTalk