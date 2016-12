National Geographic 09:20 bis 10:10 Dokumentation UFO-Jäger Dreckige Geheimnisse USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Nachthimmel Kaliforniens haben zahlreiche Bürger seltsame Objekte beobachtet. Es gibt sogar Leute, die behaupten, die Regierung setze außerirdische Flugmaschinen ein, um mit deren Hilfe die Bewohner des "Golden State" besser bespitzeln zu können. Praktischerweise existieren Videoaufnahmen der UFOs. Ryder, Ben und James nehmen das Material genauestens unter die Lupe und erkennen dabei tatsächlich ein großes schwebendes Dreieck. Anschließend befragen sie Menschen, die behaupten, sie seien verfolgt worden, nachdem sie die seltsame Lichterscheinung am Himmel gesehen hatten. Als die UFO-Jäger dann auch noch auf einen unterirdischen Tunnel stoßen, eröffnen sich neue Fragen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chasing UFOs

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 13:00

Seit 171 Min. The Scorpion King

Abenteuerfilm

RTL II 08:20 bis 09:55

Seit 90 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 65 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 45 Min.