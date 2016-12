Universal Channel 03:40 bis 05:25 Komödie Friends with Kids USA 2011 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jason und Julie sind dickste Freunde. Vielleicht, weil sie nie etwas miteinander hatten, dafür aber über ihre Affären miteinander reden können. Ihre besten Freunde sind zwei Paare, und als diese Paare irgendwann Kinder bekommen, werden Jason und Julie Zeuge, wie über all den Stress die Liebe in die Brüche zu gehen droht. Da Jason und Julie auch Kinder wollen, nicht aber gebrochene Herzen, fragen sie sich, ob sie nicht vielleicht einfach so als Freunde Kinder haben könnten. Und den perfekte Partner unabhängig davon finden könnten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Adam Scott (Jason Fryman) Jennifer Westfeldt (Julie Keller) Jon Hamm (Ben) Kristen Wiig (Missy) Maya Rudolph (Leslie) Megan Fox (Mary Jane) Edward Burns (Kurt) Originaltitel: Friends with Kids Regie: Jennifer Westfeldt Drehbuch: Jennifer Westfeldt Kamera: William Rexer Musik: Marcelo Zarvos, The 88 Altersempfehlung: ab 12

